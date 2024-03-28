Сургутские школьники получили 57 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады

Школьники из Сургута завоевали 57 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады, сообщает телеграм-канал администрации города.

«В региональном этапе приняли участие 148 сургутян. В заключительный этап прошли 5 старшеклассников: ученики 11 классов школы № 46 Родион Винокуров, Сургутского естественно-научного лицея Никита Шевчик и школы № 20 Ксения Осипова. А также ученица 10 класса 46-ой школы Алёна Коршунова и учащийся 9 класса гимназии «Лаборатория Салахова» Даниил Моргунов», - рассказали подробности в мэрии.

Школьники-победители отправятся на заключительный этап олимпиады в Москву. Он пройдет с 29 марта по 4 апреля. Диплом победителя или призера действует 4 года и дает право поступать во все российские вузы, не сдавая ЕГЭ по профильному предмету.