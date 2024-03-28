Полиция задержала сургутянина, который пришел к прокурору с гранатой

В Сургуте мужчина, который принес на прием к прокурору предмет, напоминающий гранату, задержан. На месте инцидента работают взрывотехники, сообщил «Вестник» со ссылкой на источник из силовых структур.

Мужчина пришел на прием к заместителю прокурора Андрею Горобченко, который проходил в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов. Вероятно, горожанину не понравился итог встречи.

«Он зашел туда и ему что-то не понравилось. Он оставил предмет похожий на гранату. Что это такое мы еще не знаем, но он задержан», — указал источник «Вестнику».

Угрозы взрыва нет, так как граната оказалась ненастоящей. «Как сообщил журналисту СургутИнформ-ТВ осведомленный источник, взрывотехники определили, что подозрительный предмет, вызвавший переполох, оказался муляжом», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Сургуте возле «Крылов парка» местные жители нашли гранату.