Житель Сургута стал жертвой мошенников, пытаясь найти работу за границей

Находясь за границей, 43-летний сургутянин пытался устроиться на работу, однако попал в руки мошенников. Горожанин потерял более 180 тысяч рублей. Об сообщает УМВД России по Сургуту.

Мужчина разместил резюме в одном из мессенджеров и стал ждать предложений. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился специалистом компании, оказывающей услуги по трудоустройству за рубежом. Сургутянину предложили собрать пакет документов и ждать следующий указаний.

«Почти три месяца заявитель собирал документы и, под предлогом оплаты оформления трудовых виз в обозначенную страну, перевел на указанные ему счета чуть более 180 тысяч рублей. Не дождавшись конкретного решения, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию», — говорится в сообщении.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Мошенников ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.