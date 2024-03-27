В пригороде Сургута построят новую подстанцию для повышения надежности электроснабжения

Сургутские городские электрические сети приступили к строительству новой подстанции (ПС) 35/6 кВ в западной части пригорода Сургута. Питающий центр значительно повысит надежность и качество электроснабжения более шести тысяч дачных домовладений, сообщает пресс-служба организации.

«Замена основного оборудования в дачных кооперативах не решает в полной мере вопросы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей из-за отсутствия резерва мощности на центрах питания и недостаточной пропускной способности сетей. Поэтому было принято решение о строительстве нового питающего центра и подключения садовых товариществ к линии электропередач 35 кВ «Сургутских районных электрических сетей», − прокомментировал заместитель главного инженера СГЭС Владислав Олейник.

Ввод новой подстанции запланирован на 2025 год. В ближайшее время энергетики приступят к расчистке и подготовке участка для строительства подстанции.

«Новая подстанция станет существенным шагом в развитии инфраструктуры и повышении качества электроснабжения дачных кооперативов в западной части пригорода Сургута. Она обеспечит необходимыми мощностями два самых крупных СОНТ и создаст резерв для покрытия возросшего потребления электроэнергии», − добавил Владислав Олейник.

СГЭС подчеркивает, что электрические сети СОНТ «Победит-1», «Победит-2» построили более 30 лет назад, они рассчитаны на минимальное потребление электроэнергии.

Стремительный рост числа домовладений в кооперативах и возможность круглогодичного проживания привели к нехватке существующих мощностей и снижению надежности электроснабжения потребителей. Усложняет ситуацию то, что указанные дачные поселки подключены к центру питания смежной сетевой организации по линии электропередачи 6 кВ.