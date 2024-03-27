Одаренные школьники Сургута примут участие в проекте от мэрии и центра «Сириус»

Мэрия Сургута вместе с образовательным центром «Сириус» создает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на департамент массовых коммуникаций Сургута.

«В администрации Сургута ведется работа над проектом соглашения между городом и образовательным центром «Сириус». Разрабатывается дорожная карта совместных проектов. Это безусловно важная инициатива для развития потенциала одаренных детей и молодежи Сургута», — сообщили в администрации города.

Подготовка соглашения стартовала в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. С помощью сотрудничества с образовательным центром, администрация города планирует запустить ряд инновационных проектов в отрасли науки и образования.