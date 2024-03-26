Будущим инженерам показали, как строится новый мост через Обь в Сургуте

Строители нового моста через Обь в Сургуте провели экскурсию для начинающих инженерно-технических специалистов. В настоящий момент общая готовность объекта − 36,76%. Видео с экскурсии опубликовало Управление автодорог Югры.

«Есть полная уверенность, что в следующем году мост, как мы и рассчитывали, будет введен в эксплуатацию. И он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития и нашего региона, и всей страны», – отметил директор КУ «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев.

Кроме того, на сегодня готовы 15 из 16 опор моста через Обь, а также надвижка левого направления выполнена на опору №4, правого – на опору №3.

Монтаж металлоконструкций пролетных строений на правом берегу в пролетах 13-16 планируется завершить в апреле 2024 года. Окончание монтажа и надвижка металлоконструкций пролетного строения ПС1-13 и его опускание на опорные части запланированы на первый квартал 2025 года.

На мосту через протоку Полой:

- Завершено сооружение четырех опор.

- Полностью смонтировано и надвинуто в левом и правом направлениях 1290 тонн металлоконструкций пролетного строения.

- Монтаж опорных частей составляет 50%.

- Ведется подготовка к опусканию пролётного строения в проектное положение.