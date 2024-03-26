В Сургуте загорелся газовый резервуар

Накануне, 25 марта, в Сургуте на улице Есенина загорелся подземный газовый резервуар. Улицу перекрыли, а очаг ликвидировали. Сейчас пожарные контролируют выгорание остатков газа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

«На месте работают пожарные подразделения. Из емкости выгорают остатки газа, пожарные обеспечивают безопасность процесса. Само возгорание было локализовано еще вчера днем 25 марта 2024 года», — указали в сообщении.

В ведомстве добавили, что никакой угрозы для югорчан нет. Предположительно, уже к обеду сегодняшнего дня остатки газа истекут и движение будет восстановлено. Причину пожара устанавливает дознание.