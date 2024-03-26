Текущий ремонт на энергоблоке №8 ПГУ-410 МВт Сургутской ГРЭС-2 начнется 3 мая

В 2024 году на Сургутской ГРЭС-2 отремонтируют энергоблоки № 7, 8 ПГУ-400-410 МВт. Текущий ремонт на энергоблоке №8 ПГУ-410 МВт начнется 3 мая 2024 г. Продолжительность работ составит 68 суток.

Предстоит выполнить промывку компрессора, при необходимости – ремонт ответственной арматуры котла-утилизатора. Запланирована ревизия насосного парка: капитальный ремонт одного питательного и одного конденсатного электронасоса.

В части электротехнического оборудования энергетики выполнят текущий ремонт блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд, а также капитальные ремонт секций 6 и 0,4 кВ.

21 октября 2024 года в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» начнется текущий ремонт на энергоблоке №7 ПГУ-400 МВт. Его продолжительность составит 50 суток. Среди работ – бороскопическая инспекция, промывка компрессора, осмотр лопаток, устранение дефектов, плановые работы по ремонту тепломеханического и электротехнического оборудования.

После завершения текущих ремонтов энергоблоки доработают до начала капитального ремонта, который запланирован на 2025 год.