Сургутян пригласили поучаствовать в конкурсе по туризму

Тебе от 14 до 30 лет, ты любишь и знаешь свой город, село, регион? Ты любишь путешествовать, а может, сам организуешь туристические проекты? Присоединяйся! Стань автором молодежного бренда и победи в Конкурсе!

Цель Конкурса – привлечение внимания и повышение интереса и мотивации молодых людей к изучению России и к путешествиям по стране.

Участниками Конкурса могут стать дети и молодые граждане в двух возрастных категориях:

– 14-17 лет – категория «Юношество»;

– 18-30 лет – категория «Молодежь».

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап – заочный (проводится с 1 февраля по 20 мая 2024 года);

2 этап – очный (проводится в период с июля по сентябрь 2024 года, сроки устанавливаются дополнительно Организационным комитетом Конкурса).

С Положением о проведении Конкурса (прилагается) и условиями проведения Конкурса можно ознакомиться на сайте проекта https://конкурс.живоенаследие.рф/.

Финал Конкурса состоится в Москве. Финалисты получат сертификаты, а победители – ценные призы.