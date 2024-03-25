Жительница Сургута пойдет под суд за удар по полицейскому

27-летняя сургутянка, по версии следствия, осенью 2023 года отдыхала в кафе «Волна» на улице Маяковского, но своим буйным поведением вынудила сотрудников заведения вызвать наряд ППС. Прибывшие на место сотрудники полиции решили доставить девушку в участок, на что она ударила по лицу одного из них, сообщает «СТВ» со ссылкой на городскую прокуратуру.

«Обвиняемая, выражая свое несогласие с законными и правомерными действиями полицейских, рукой нанесла одному из них один удар в область лица, причинив последнему физическую боль и телесное повреждение», — говорится в сообщении.

Горожанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемая ранее судима не была, свою вину признала. Сейчас она ждет судебное заседание под подпиской о невыезде.