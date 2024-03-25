Спрос на новостройки в Сургуте сократился в семь раз

Покупательский спрос на новостройки в Сургуте в марте 2024-го сократился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 2022 годом он упал в 2 раза, сообщил соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

«В этом марте мы продали всего шесть квартир, а год назад - в марте 2023 года - 150», - рассказал Николай Сторожук Sitv.

По его словам, снижение спроса на новостройки - федеральный тренд. Влияют на это сразу три фактора. Первый - необходимость первоначального взноса в размере 30%. Накопить его, по словам эксперта, большинству семей крайне сложно. Второй фактор - урезание программ льготной ипотеки.

«Ну и третий - банки проснулись в части компенсации: просят поделиться с ними прибылью. Ключевая банковская ставка сегодня составляет 16 процентов, а государство компенсирует банкам за ипотеку только часть из льготной ипотеки. И таким образом получается, что по некоторым проектам они должны работать в минус. Но в минус никто работать не будет. В результате банки выходят с предложением к застройщикам компенсировать им часть этих потерь. Процесс идет - пытаемся договориться», - добавил Николай Сторожук.