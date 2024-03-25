В Сургуте сбили 12-летнего мальчика, переходившего дворовую территорию

Накануне, 24 марта, во дворе улицы 30 лет Победы в Сургуте сбили 12-летнего мальчика. В результате аварии юный пешеход получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:00 на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 58-летний водитель «Huyndai», допустил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дворовую территорию. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировали десять ДТП, в которых четверо человек погибли, в том числе один несовершеннолетний пассажир. В инцидентах также 17 − получили травмы. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.