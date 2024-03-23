Более 4 тысяч сургутян уже выбрало парки и скверы для благоустройства в 2025 году

Выбор, какие парки и скверы Сургута будут обновлять в 2025 году, — за горожанами, причем уже более четырех тысяч человек уже проголосовали за благоустройство городской среды в ходе всероссийского голосования. Как напоминает пресс-служба администрации Сургута, оно проходит на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — самые популярные объекты, на 80 процентов будут профинансированы из федерального и окружного бюджетов.

«По итогам опроса на портале «Открытый регион – Югра» жители Сургута определили территории для участия во всероссийском голосовании, — комментируют в мэрии. — Этапы благоустройства выбранных жителями города пространств были утверждены общественной комиссией Сургута по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и после этого включены в перечень объектов для всероссийского голосования. На финансирование из федерального и окружного бюджетов в Сургуте претендуют 4 проекта: парковая зона в микрорайоне 20А, где планируют обустроить детскую площадку, минироллердром, тротуары, освещение, видеонаблюдение; 2 и 3 этапы благоустройства парка в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, которые предусматривают велосипедные дорожки, тротуары, площадки для отдыха, памп-трека, скамейки и урны. Еще один проект, выставленный на голосование – обустройство дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой».

Иллюстрации кликабельны: открываются в полном размере.

«Определить, какие территории преобразить в Сургуте в первоочередном порядке, могут жители Сургута от 14 лет и старше, – отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. — Очень важно, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше сургутян, чтобы город получил дополнительные денежные средства из федерального и окружного бюджетов. Голосование направлено на то, чтобы увидеть активную позицию сургутян, так как федеральный проект подразумевает вовлеченность жителей, их заинтересованность в благоустройстве объектов»,

Проголосовать можно следующим образом.