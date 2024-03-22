Завершился масштабный выставочный проект, посвященный юбилею Сургутского района

Сургутский район отметил вековой юбилей масштабной выставкой «100 лет уверенного роста», которая завершилась накануне. Проект, стартовавший 11 января в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра», за это время посетили 13,5 тысячи человек, включая губернатора Югры Наталью Комарову, заместителя губернатора Югры Александра Тиртоку, депутата Государственной думы VIII созыва Ольгу Ануфриеву и других гостей. Все они могли оценить масштаб экспозиции, занявшей 14 залов — 13 из них представляли каждое поселение района, один освещал работу районной администрации.

«Подготовка выставки от идеи до воплощения заняла почти год, за это время были подняты сотни архивных документов, фотографий и видеороликов, написаны десятки статей для каждого из залов», — комментирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

При этом выставка не стала обычной статичной экспозицией: на ее площадке проводились крупные мероприятия — в первую очередь, дни поселений, с выступлением творческих коллективов, мастер-классами и погружением в историю.

За образовательный элемент выставки отвечали ведомства администрации Сургутского района, чьи представители в интерактивной форме проводили занятия по созданию инициативных проектов (кстати, один из таких проектов накануне выиграл в региональном конкурсе), представляли важные исторические документы, рассказывали о системе образования и первых школах муниципалитета и т.д.

Всего за три месяца работы выставки было проведено 55 экскурсий; экспозицию оценили почти пять тысяч воспитанников учебных заведений Сургута и Сургутского района, а дни поселений приняли более 6,3 тысячи человек.