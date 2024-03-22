Россельхознадзор нашел в колбасных оболочках переизбыток опасного препарата

Россельхознадзор обнаружил в колбасных оболочках из Бразилии превышение уровня опасного препарата − метронидазола. Это антибиотик, который используют в лечение скота. Для человека избыток вещества может привести к нарушениям работы нервной и мочеполовой систем.

«Бразильская União Casings, поставляющая полуфабрикат, — один из экспортеров натуральной говяжьей кишечной оболочки. У компании через посредников отовариваются более 80 мясокомбинатов по всей стране, в числе которых: «Агромир», «Азимут вкуса», «Альянс», «Вега», МПЗ «Мясницкий ряд», ОАО «Царицыно», МПЗ «Рублевский» и другие», − сообщает телеграм-канал «Mash».

Опасный препарат мог попасть в колбасы при малом промежутке времени между лечением и забоем скота, объяснила врач-эндокринолог Наталья Петрова телеканалу «360».

Между тем в Мясокомбинате «Сургутский» успокоили горожан и рассказали, что у них нет сотрудничества с бразильской фирмой колбасной оболочки.

«Я просмотрела документы по натуральной оболочке, как я поняла речь именно о ней. С фирмой, в которой был обнаружен антибиотик, мы не сотрудничаем. Колбасная оболочка поставляется из разных стран, никаких нарушений не было», − пояснила завидущая химико-бактериологической лаборатории ООО Мясокомбинат «Сургутский» Наталья Филимонова.