В ходе рейда Сургутские полицейские доставили почти 50 человек в отдел по вопросам миграции

В Сургуте полицейские выявили 16 нарушений миграционного законодательства в одном из общежитий города. В отдел по вопросам миграции доставили около 50 человек. Во время проверки граждан полицейские установили трех иностранцев, незаконно находившихся на территории России, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«В отношении нарушителей составлены административные протоколы в соответствии с ч.1.1. ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Иностранные граждане задержаны и до судебного решения помещены в Центр временного содержания для последующего выдворения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, еще 13 иностранцев понесут наказание за нарушение правил въезда на территорию РФ.