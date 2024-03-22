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​Сургутская ГРЭС-2 в 2023 году оказала помощь колледжу русской культуры им. А.С. Знаменского

Финансовая помощь образовательному учреждению была оказана впервые.

​Сургутская ГРЭС-2 в 2023 году оказала помощь колледжу русской культуры им. А.С. Знаменского
Фото: колледж им. А.С Знаменского

Сургутская ГРЭС-2 в 2023 году оказала помощь колледжу русской культуры им. А.С. Знаменского.

Финансовая помощь образовательному учреждению была оказана впервые.

На средства филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» были приобретены музыкальные инструменты: конго, тамбурин, дарбука, джембе, шейкеры, цифровое пианинои оборудование: дирижерский пульт и пюпитры.

Приобретение новых инструментов позволило разнообразить концертную жизнь колледжа, обновить репертуар хора мальчиков и юношей с учетом современных тенденций развития хорового искусства.

Впервыеу обучающихся специальностей «Хоровое дирижирование» появилась возможность концертной практики на теперь уже собственных ударных инструментах. На 2024 год запланирован ряд концертных и гастрольных мероприятий, а также проведение государственной итоговой аттестации выпускников специальности «Хоровое дирижирование» с использованием новых инструментов и оборудования.

В январе 2024 года хор мальчиков и юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского побывал в г. Санкт-Петербург.

Коллектив принял участие в XVIII Международном конкурсе хорового и вокального искусства «Песни над Невой», где достойно представил не только учреждение, но и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

По решению жюри хору присвоено звание Лауреата II степени.

Отметим, что художественный руководитель коллектива Иван Игоревич Фоминых был награжден медалью «Лучший руководитель».

Поддержка учреждений образования и культуры на территории присутствия компании являются одним из приоритетов для ПАО «Юнипро» и соответствует лучшим ESG-практикам в области социальной ответственности.


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Сегодня в 08:47, просмотров: 246, комментариев: 0
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