Жители Сургута должны предоставить до 2 мая декларации о доходах

Жители Сургута должны до 2 мая предоставить декларации о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в налоговой инспекции, МФЦ или онлайн через Личный кабинет налогоплательщиков, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников», - сказано в сообщении.

Сдать декларацию о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.