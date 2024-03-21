Сургутян призвали контролировать детей во время школьных каникул

Власти Сургута призвали родителей школьников усилить контроль за местонахождением детей во время каникул. Особое внимание следует уделить тому, чтобы дети не находились без присмотра вблизи водоемов. Школьникам следует напомнить об опасности выхода на весенний лед.

«Наибольшую опасность весенний лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, они часто выбирают для катания и игр склоны берегов или водоемы. Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой заканчивается трагически», - подчеркнули в администрации Сургута.

Лед на реке кажется крепким только на первый взгляд, отметили в управлении по делам ГО и ЧС городской мэрии. Подмываясь течением, на разных участках водоемов толщина льда значительно варьируется. Покрытые снегом участки маскирует полыньи и водянистые места.

Работники управления по делам ГО и ЧС и МКУ «Сургутский спасательный центр» проводят патрулирование водных объектов. Они беседуют с рыбаками, детьми и их родителями и вручают памятки «Осторожно, тонкий лед!».

Очевидцам несчастного случая следует немедленно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута по телефону 112.