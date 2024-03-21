СвЖД презентовала обновленный проект сургутского вокзала

Компания «Российские железные дороги» показала новый железнодорожный вокзал Сургута. Были учтены пожелания правительства Югры и изменены функциональные и визуальные решения. Сейчас проект проходит госэкспертизу, сообщила пресс-служба Свердловской железкой дороги.

«Согласно новой концепции, в здании ж/д вокзала появятся билетные кассы и зал ожидания автовокзала. Пассажиры, прибывшие на поезде, смогут пройти к остановкам общественного транспорта, минуя здание вокзала. На привокзальной площади отведено место для стоянки междугородних автобусов», — сказано в сообщении.

Помимо этого, проектом предусмотрены кассовый зал на первом этаже и просторные залы ожидания на втором. Выход к основной платформе — через третий этаж. Также будет создана безбарьерная среда для маломобильных пассажиров. Фасад здания сохранит витражные и исторические мозаичные панно, которые так дороги сургутянам.

Ранее мы писали, что строительные работы планируют продолжить летом этого года.