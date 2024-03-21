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​Жители Сургута не одобряют постройку высотки в центре города

Сургутяне протестуют против строительства высотки в центре города

​Жители Сургута не одобряют постройку высотки в центре города
Фото: ru.freepik.com, Вестник Сургутского района

В центре Сургута на улице Студенческой, возможно, построят многоквартирный дом. Против возведения высотки выступили жители 14 микрорайона, сообщил «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Жители микрорайона в домовых чатах обсуждают проект одной строительной компании, которая планирует построить жилье на Студенческой, на месте автостоянки. Конечно, все против девятиэтажки на этом месте», — сообщил «Вестнику» житель 14 микрорайона.

В администрации Сургута ответили, что власти не давали разрешение на строительство дома. Но на сайте компании, которую горожане считают застройщиком, разместили проект здания — это будет одноподъездный девятиэтажный дом на 68 квартир с подземным паркингом.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 397, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:01
Можно было бы поприветствовать возведение 9-этажного жилого дома, вместо 19-этажного, некогда возведённого на ул. Григория Кукуевицкого на месте гаража. Можно было бы даже признать это прогрессом, если бы этот симпатичный 9-этажный домик возводился бы в чистом поле. Налицо по факту уплотнительная застройка в оном из старейших мкр города - 14-15. Возможно после принятия ГА решения об увеличении плотности застройки жилых районов до 50% ещё много «белых пятен» в старых мкр города будет вполне законно отдано под строительство вот таких симпатичных жилых 9- этажек, несмотря на протесты местных жителей. Да что там их протесты! В том же А мкр города активные жители протестовали-протестовали и даже Наталье Комаровой писали. а все равно вырубили посаженный руками учеников и учителей школы №12 сквер и безжалостно срубили многолетние деревья для возведения быстровозводимого спортзала. Сооружения так себе, модульное типа арочника с нормативным сроком строительства 2 года и сроком эксплуатации 10 лет. Идём дальше. Против сноса исторического Жд Вокзала протестовали- протестовали, а результате объект исторического наследия регионального значения (непризнанный) снесли и за 18 месяцев (быстрее чем быстровозводимый спортзал-аронник, господа обыватели) РЖД возведут быстровозводимый жд «вокзал-арочник»+ «автобусную станцию» . Это ведь недоумки коммунисты строили вокзалы долго из-за художественного оформления зданий вокзалов или строили Ледовый Дворец Спорта «Химик» в 90-тысячном Воскресенске, что в Подмосковье, вместимостью 4500 зрительских мест, вместо быстровозводимого спорткомплекса на 72 зрительских места, что строят сегодня на месте снесенной базы СПОПАТ. И все это творится в нашем почти 500 тысячном городе.
Но вернёмся к нашим баранам. Строительство жилого дома вместо парковки, при дефиците парковочных мест в городе - это неразумное решение. А вернее это будет следствием политики ГА, которая отказалась заниматься проблемой парковок в городе и их администрированием. Поэтому собственнику автостоянки сегодня выгоднее, если разрешат, построить жилой дом на месте автостоянки и отбить бабки сразу, чем сдавать в аренду парковочные места. И это будет его «дембельский аккорд» собственника, ибо это будет последняя автостоянка из 4 -х некогда принадлежащих собственнику. На трёх из них уже построены: и торговые центры вместо заложенных по Генплану многоэтажных гаражей, и 15-этажные жилые «свечки», и даже ЖК с капитальными гаражами и даже до недавнего времени общественным туалетом. Хотя на месте автостоянок по проспекту Ленина планировались построить коммунистами: и новый Дом Советов, и новый Драмтеатр. Но это «недоумки» коммунисты, устраивали временные автостоянки в центре город, чтобы резервировать места под будущие знаковые городские объекты. А с приходом рынка, вместо Дома Советов и Драмтеатра на их месте построили и капитальные гаражи, и общественный туалет, а в зданиях многоэтажных гаражей приспособили торговые центры. А здесь будет всего лишь 9- этажный жилой дом, согласно новой концепции малоэтажного строительства.
Прогресс однако налицо!

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