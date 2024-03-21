Сургутяне протестуют против строительства высотки в центре города

В центре Сургута на улице Студенческой, возможно, построят многоквартирный дом. Против возведения высотки выступили жители 14 микрорайона, сообщил «Вестник» со ссылкой на собственный источник.
«Жители микрорайона в домовых чатах обсуждают проект одной строительной компании, которая планирует построить жилье на Студенческой, на месте автостоянки. Конечно, все против девятиэтажки на этом месте», — сообщил «Вестнику» житель 14 микрорайона.
В администрации Сургута ответили, что власти не давали разрешение на строительство дома. Но на сайте компании, которую горожане считают застройщиком, разместили проект здания — это будет одноподъездный девятиэтажный дом на 68 квартир с подземным паркингом.
Но вернёмся к нашим баранам. Строительство жилого дома вместо парковки, при дефиците парковочных мест в городе - это неразумное решение. А вернее это будет следствием политики ГА, которая отказалась заниматься проблемой парковок в городе и их администрированием. Поэтому собственнику автостоянки сегодня выгоднее, если разрешат, построить жилой дом на месте автостоянки и отбить бабки сразу, чем сдавать в аренду парковочные места. И это будет его «дембельский аккорд» собственника, ибо это будет последняя автостоянка из 4 -х некогда принадлежащих собственнику. На трёх из них уже построены: и торговые центры вместо заложенных по Генплану многоэтажных гаражей, и 15-этажные жилые «свечки», и даже ЖК с капитальными гаражами и даже до недавнего времени общественным туалетом. Хотя на месте автостоянок по проспекту Ленина планировались построить коммунистами: и новый Дом Советов, и новый Драмтеатр. Но это «недоумки» коммунисты, устраивали временные автостоянки в центре город, чтобы резервировать места под будущие знаковые городские объекты. А с приходом рынка, вместо Дома Советов и Драмтеатра на их месте построили и капитальные гаражи, и общественный туалет, а в зданиях многоэтажных гаражей приспособили торговые центры. А здесь будет всего лишь 9- этажный жилой дом, согласно новой концепции малоэтажного строительства.
Прогресс однако налицо!