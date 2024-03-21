Сургутская травматология представила статистику детского дорожного травматизма

С начала года более 20 детей попадали в Сургутскую травматологию после ДТП. Пятеро и вовсе были госпитализированы, рассказали в медучреждении.

«За весь прошлый год в Сургутской травмбольнице получили помощь около двухсот детей, пострадавших в ДТП. В том числе, 55 лечились в условиях стационара», − говорится в сообщении.

Сургутская травматология напомнила о правилах безопасности, чтобы защитить детей: