На улице Профсоюзов в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими

Накануне, 20 марта, на улице Профсоюзов в Сургуте произошла авария, которую устроил 21-летний водитель «Hyundai». Он столкнулся с автоледи на «Toyota» из-за того, что не предоставил преимущество на дороге, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 23:10 на улице Профсоюзов в городе Сургут, 21-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выезде из «жилой зоны» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Toyota», под управлением 23-летней девушки. В результате автоаварии две пассажирки Huyndai получили травмы», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано два ДТП, в которых три человека получили травмы.