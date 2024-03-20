В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» идут ремонтные работы на паросиловом энергоблоке № 1 ПСУ-830 МВт. Объем работ значительный. Выполнена инспекция генератора, который отработал 8 тыс часов. Статор был вскрыт, а ротор генератора выведен. Проведены все необходимые проверки, которые не показали каких-либо дефектов. Сборка генератора началась 18 марта.

Кроме того, на первом энергоблоке был заменен регулятор уровня основного конденсата в деаэраторе. Установлен регулятор нового типа с перетрассировкой трубопровода. Начались работы по замене пяти компенсаторов циркуляционных водоводов. Еще 11 были заменены в предыдущие годы.

В ходе среднего ремонта энергоблока №1 выполняются работы по вырезке фильтров технической воды, которые являются третьими по очереди в системе очистки. Первая ступень очистки установлена на береговой насосной станции. Вторая– перед кондесатором. Решение об отказе от третьей ступени принято исходя из анализа технического состояния данных фильтров и опыта эксплуатации.

Также приняторешение изменить трассировки трубопроводов, чтобы уменьшить количество оборудования на котором может происходить отказ.

Продолжаются на энергоблоке №1 и работы по замене безнапорного коллектора. В период капитального ремонта в 2021 г., а также в 2023 году уже было заменено порядка 60 метров. Остался последний участок длиной около 50 метров.

Помимо перечисленных работ на энергоблоке успешно реализуется программа технического перевооружения. Производится замена электродвигателя основного дымососа 1 «А». В предыдущие годы на блоке были замены 2 двигателя дымососа рециркуляции газов и один электродвигатель основного дымососа.