С 2017 года на всех электростанциях ПАО «Юнипро» действует программа по раздельному сбору отходов, подлежащих дальнейшей переработке. Сбор вторсырья позволяет значительно экономить природные ресурсы для изготовления новой продукции, а главное существенно снижает объем отходов, размещаемых на полигонах.

В 2023 году энергетики собрали и передали на переработку и обезвреживание в специализированные организации более 115 тонн вторсырья, в том числе: 54,4 тонн деревянной тары и прочей продукции из натуральной древесины, 31,1 тонны макулатуры, 11,7 тонны стекла, 11,4 тонны пластика, 3,5 тонны старых покрышек и 1,5 тонны других видов резины, 1,9 тонны батареек.

Помимо раздельного сбора отходов в ПАО «Юнипро» проходят различные экологические акции – сотрудники высаживают саженцы деревьев хвойных пород, кизильника, липы, сирени и др., убирают берега озер от стекла и пластика и другого бытового мусора, собирают пластиковые крышки в рамках проекта «Добрые крышечки»*. Также сотрудники Юнипро помогают восстанавливать заповедные территории. Например, в 2023 году работники московского офиса и члены их семей посетили Приокско-Террасный заповедник, где заложили новую большую дендрологическую клумбу. Кроме того, энергетики расчистили площадку рядом с Центральной усадьбой под будущую стоянку автотранспорта на месте старого огородного участка.

Ежегодно Юнипро в регионах своего присутствия производит зарыбление водоемов ценными породами рыб. Так, в 2023 году более 37 тыс. мальков сазана и стерляди выпустили сотрудники Березовской и Шатурской ГРЭС в реку Енисей и Святое озеро.

Развитие экологических программ – еще один шаг к достижению одной из целей устойчивого развития ПАО «Юнипро»: снижению негативного воздействия на окружающую среду.

* «Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно Общественным движением «Добрые крышечки» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». ПАО «Юнипро» присоединилось к проекту в 2018 году.