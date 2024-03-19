В Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте открывается выставка живописи «Шепот крыльев»

В пятницу, 22 марта, в Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте откроется выставка живописи «Шепот крыльев». Творчество Анны Осиповой связано с Севером, коренными народами, мифами и легендами. Оно может представлять особый интерес сургутских зрителей – искусство Югры тоже развивается в парадигме северной культуры.

«Художница работает в манере, близкой к магическому реализму. Работы автора насыщены евразийской архаикой, образами древней тюркской мифологии и тенгрианства. Кажется, Анна живёт во всех эпохах одновременно, свободно перемещается по верхнему, среднему и нижнему мирам, но предпочитает наш, средний мир, где сталкиваются все силы, взаимодействуют все времена, а прошлое поддерживает настоящее и охраняет будущее», − говорится в анонсе выставки.

22 марта 17:00 будет открытие выставки и авторская экскурсия. А на следующий день, 23 марта, 17:00 планируется встреча с художницей в Арт-клубе галереи.

Выставку можно будет посетить до 19 мая по «Пушкинской карте».