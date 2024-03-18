Гололед привел к увеличению числа пациентов в Сургутском травмцентре

Жители Сургута получают травмы из-за гололеда. Из-за потепления на дорогах, тротуарах, ступеньках образовалась наледь, а в городском травмпункте – очереди. Как корреспонденту siapress.ru рассказали в Сургутском травмцентре, там уже зафиксировано увеличение числа обращений.

«Увеличение есть, погодные условия сказываются. Характерные травмы – переломы лучезапястного сустава, лодыжечные переломы, голеностопы. Пожилые люди даже ломают ребра, у них кости более хрупкие», – перечислили в пресс-службе медицинского учреждения.

Наплыва пациентов в трамцентре ждут вечером, после конца рабочего дня. Многие, получив травму, сначала колеблются и не знают, стоит ли идти к медикам – надеются на пресловутое «само пройдет». Делать этого не стоит. Как подчеркивают специалисты, своевременная помощь может снизить тяжесть полученной травмы.

Между тем, пока дороги и жилые зоны еще не привели в порядок, пешеходам остается рассчитывать только на себя. Заведующая кабинетом медицинской профилактики Сургутской клинической травматологической больницы Екатерина Петрова советует подходить к вопросу своей безопасности максимально ответственно: обзавестись устойчивой, нескользящей обувью и ходить неспеша, внимательно смотря под ноги.

«Даже относительно легкие повреждения не остаются без последствий, вызывая психологический дискомфорт. Более серьезные травмы сказываются не лучшим образом на нашем состоянии, порой приводят к инвалидности, снижают качество жизни. Во многих случаях травматизм может быть предотвратим», – подчеркивает Екатерина Петрова.