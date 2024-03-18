Жителям Сургута напомнили об опасности весеннего льда

С наступлением тепла выходить на лед становится опасным, напомнили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута. Лед начинает таять и становится непрочным, увеличивается количество промоин и полыней.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать основные правила безопасности», - отметили в управлении.

Правила безопасности на водных объектах в весенний период:

- Нельзя выходить или выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости.

- Не следует проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.

Если вы стали очевидцем несчастного случая, следует немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута по телефону 112.