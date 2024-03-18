УИК Сургута обеспечили бесперебойным электроснабжением

На территории избирательных участков Сургута не было зафиксировано ни одного отключения электроэнергии. Особый режим работы действовал до 09:00 18 марта, сообщает пресс-служба «СГЭС».

«Безаварийная работа была осуществлена благодаря выполненным мероприятиям по обеспечению надежности электроснабжения подстанций, от которых подключены все 130 пунктов голосования, а также слаженным совместным действиями энергетической компании с Администрацией города и окружными властями», − говорится в сообщении.

Напомним, что энергетики провели дополнительные осмотры оборудования электросетевого комплекса, обеспечивающего электроэнергией избирательные участки и социально-значимые объекты. А для устранения возможных технологических нарушений в электрических сетях подготовили необходимое количество передвижных резервных источников электроснабжения.