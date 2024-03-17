Явка на выборах в Сургуте составила более 83%

Сегодня, 17 марта, в 20:00 закрылись все 130 избирательных участков Сургута. Предварительная явка составила 83,64%, сообщил глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«Дорогие земляки! Спасибо всем, кто принял участие в выборах Президента Российской Федерации. Всем, кто обеспечивал порядок, наблюдение, безопасность, организацию выборов и продолжает работать в эти минуты на участках на подсчете голосов. Нам было важно сплотиться и показать наше единство, наш патриотизм. Сургутяне сделали это, как и граждане России в целом», – обратился к сургутянам мэр.

Чрезвычайных происшествий и нарушений, способных повлиять на результаты выборов, за эти дни зафиксировано не было.

Началась обработка бюллетеней. Вскоре информацию передадут в ЦИК.