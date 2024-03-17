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Впервые голосующие сургутяне активно посещают избирательные участки

Более двух тысяч сургутян смогут впервые стать участниками избирательного процесса

Впервые голосующие сургутяне активно посещают избирательные участки
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжаются выборы Президента Российской Федерации. В числе активных горожан – голосующие впервые и те, кто посещают избирательные участки не в одну избирательную кампанию.

По информации ТИК города Сургута, в эти выборы впервые стать участниками избирательного процесса смогут 2 205 сургутян. Так, на УИК 695 пришла проголосовать студентка первого курса Сургутского института экономики, управления и права Юлия Костылева.

«Ощущения волнительные. Раньше я ходила на выборы только с родителями. Избирательная комиссия работает четко, направляют, объясняют, что нужно сделать. Решила пойти голосовать, потому что считаю, что каждый голос очень важен для развития нашей страны. Приятно, что люди заботятся, дарят памятные подарки. У меня много друзей, которые также голосуют впервые, поддерживаем друг друга», – поделилась Юлия.

На участке работают 15 членов УИК.

«Впервые проголосовавших у нас было девять человек. Мы вручаем им диплом, подписанный Председателем Избирательной комиссии по Югре, а также памятные подарки – браслет, блокнот, ручку. Избиратели у нас идут активно, работаем в штатном режиме. На участке соблюдены все меры безопасности, организовано видеонаблюдение, дежурят сотрудники оперативных и чрезвычайных служб», – рассказал председатель УИК 695 Вадим Лакодименко.

Среди сургутян, которые приняли участие в выборах Президента Российской Федерации есть и голосующие со стажем. В их числе Любовь Ивановна Андриади – председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Свой выбор она сделала на избирательном участке № 366.

«Я ребенок Советского Союза и в те дни всегда ходила голосовать с родителями: для меня это был праздник. Поэтому и в свои уже взрослые годы ни одних выборов не пропускала. Голосую на данном участке уже не первый раз. Здесь всегда великолепная атмосфера. Перед избирательным участком тебя встречает приятная музыка, которая поднимает тонус и создаёт то настроение, которое ты ожидаешь. На самом участке работают обаятельные и приветливые члены комиссии, которые всегда помогут. Поэтому всех призываю прийти на выборы и отдать свой голос», – поделилась Любовь Андриади.

Председатель УИК № 366 Ирина Проводникова отметила, что к каждому избирателю применятся индивидуальный подход.

«Люди идут на наш избирательный участок активно. Все приходят с прекрасным настроением. Сургутяне идут не просто по одному, а целыми семьями, что очень приятно. Мы используем в работе личностно-индивидуальный подход к каждому избирателю. Будь это пожилой человек или лица с ограниченными возможностями - каждому уделяется внимание», – подчеркнула Ирина Проводникова.

Напомним, что все 130 избирательных участков города работают с 08:00 до 20:00 17 марта. Их адреса доступны на сайте https://tik.admsurgut.ru/.

До 17 марта сургутяне также могут присоединиться к Викторине «Достижения Югры» и стать обладателями ценных подарков. После прохождения викторины участники получают код, с помощью которого можно узнать, какой из миллиона подарков достанется именно им.

Среди подарков: новые квартиры, автомобили, гаджеты, бытовую технику и сертификаты до 30 тысяч рублей в один из самых популярных маркетплейсов России. Викторина – беспроигрышная, а в копилке – миллион подарков. Принять участие в Викторине можно до 17 марта включительно по ссылке: https://v2024.myopenugra.ru/

Активировать свой уникальный номер можно будет только лично у контролёра Викторины с 15 по 17 марта. Их можно будет найти вблизи избирательных участков, а узнать – по брендированному бейджу.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 289, комментариев: 0
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