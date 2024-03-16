Удача улыбнулась. Еще одна сургутянка выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры»

Третья жительница Сургута, принявшая участие в викторине «Достижения Югры», стала обладательницей квартиры. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

«И снова квартира! Ее обладательницей стала участница викторины "Достижения Югры" – Наталья. Искренне рад за сургутянку», - написал мэр города в телеграм-канале.

Он добавил, что викторина продолжается, а потому «удача может улыбнуться каждому». Узнать результат участия в викторине можно у контролеров. Они работают с 15 по 17 марта рядом с избирательными участками.

В первый день выборов президента РФ квартиры выиграли две жительницы Сургута - Регина и Татьяна.