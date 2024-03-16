Сургутянка с новорожденным сыном приняла участие в выборах президента РФ

Жительница Сургута пришла на избирательный участок с новорожденным сыном. Мальчик родился на прошлой неделе и составил компанию маме на выборах президента РФ, рассказала депутат думы ХМАО Ирина Урванцева.

«Познакомилась с очаровательным сургутянином Кузьмой. Он родился на этой неделе и уже вместе с мамой принял участие в выборах президента России. Встреча произошла на одном из участков, входящий в мой избирательный округ №10», - написала депутат в своем телеграм-канале.

«Приятно, что голосовать наши граждане идут всей семьей», - добавила Ирина Урванцева и пожелала всем брать пример с Кузьмы и его родителей.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. 16 марта в ХМАО открылись 734 избирательных участка, из них 130 в Сургуте. На 35 избирательных участках, по данным Ирины Урванцевой, проходит профилактическая акция «Здоровое сердце Югры». Там можно пройти экспресс-диагностику на выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.