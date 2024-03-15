Председатель Думы Сургута Максим Слепов рассказал об участии в выборах президента РФ

Сегодня, 15 марта, в Сургуте принял участие в выборах президента председатель Думы Максим Слепов. Он посетил участок № 383, который располагается в здании гимназии им. Ф.К. Салманова.

«Сегодня проголосовал сам. За будущее своих детей. Завтра будет голосовать супруга. И мы обязательно поддержим ее вместе с детьми всей семьей. Это многолетняя традиция. Все четверо моих детей с ранних лет знают, что такое выборы и почему они важны для нашего будущего. В этот раз голосование организовано в три дня. Каждый избиратель может выбрать удобные для себя день и время, чтобы прийти на избирательный участок и отдать свой голос за Президента Российской Федерации», – отметил Максим Слепов.

Ранее отдала свой голос на выборах губернатор Югры Наталья Комарова.