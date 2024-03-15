Гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» проголосовал на выборах Президента РФ

В выборах Президента России принял участие гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Он проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Сургутского естественно-научного лицея. Говоря о сделанном выборе, он отметил, что сейчас стране как никогда нужен сильный лидер.

«Надо выбрать Президента, который защитит нашу страну, обеспечит её развитие, благосостояние и хорошее будущее. Человек, который станет Президентом, должен знать, что он опирается на всех жителей нашей страны», – высказался Олег Ваховский.

Гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» посетил избирательный участок №379 с утра. Как говорят в УИК, этот участок – один из самых активных в городе. Число избирателей на нем превышает 2,5 тысячи человек.