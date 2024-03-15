Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал на выборах президента России и оценил работу участковых комиссий. Увиденным он поделился в своих соцсетях.

«Принял участие в выборах Президента Российской Федерации. Проголосовал. Радует, что на избирательных участках много людей. При этом работа участковых комиссий настроена хорошо. Все оперативно», - написал Андрей Филатов на своей странице в ВК.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Для Путина, который избирался главой государства в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах, эти выборы станут пятыми.