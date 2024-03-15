В Сургуте рассказали о работе одного из крупных УИК

Сегодня, 15 марта, в Сургуте стартовали выборы Президента РФ на 130 избирательных участках. Они будут работать три дня с 8:00 до 20:00. Председатель одного из самых крупных УИК 378 в Сургутской филармонии Катерина Гоголь рассказала о старте работы с избирателями.

«К данному участку прикреплены 2 412 избирателей. Комиссия работает в составе 16 человек. Мы вновь сформированная команда, это наши вторые выборы. Старт богатый, насыщенное утро. Это задает хороший темп на предстоящие два дня. Приглашаем всех сургутян, достигших 18-ти лет сделать свой выбор, важен голос каждого», – рассказала председатель.

Одними из первых пришли проголосовать на УИК 378 супруги Светлана и Дмитрий Аркуш. Более 25 лет горожане работают в Сургутской городской клинической станции скорой помощи. У супругов двое детей, которые также регулярно ходят выборы.

«Все выборы мы проводим именно на этом участке. Для нашей семьи – это традиция. Это важная процедура, возможность принять участие в будущем нашей страны. Каждый из пришедших хочет жить в процветающем государстве. И когда как не сегодня можно проявить свою активность и любовь к Родине», – поделились супруги.

Все избирательные участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), оборудованы камерами видеонаблюдения, либо видеорегистраторами с записью видео и звука.

«Три дня 437 специально обученных общественных наблюдателей будут принимать участие в наблюдении за выборами Президента. На каждом участке от двух до шести человек в зависимости от количества избирателей и по утвержденному графику. Самая главная задача наблюдателя – следить за ходом голосования, корректностью работы членов УИК, в том числе при подсчете голосов», – добавила координатор общественных наблюдателей от общественной палаты ХМАО-Югры по Сургуту Наталья Прокошева.

На всех участках созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями, имеется необходимая атрибутика для оказания помощи. Представители УИК и волонтеров прошли обучение, чтобы помогать маломобильным избирателям на участке.

В Сургуте, по данным ТИК города, насчитывается более 303 тысяч избирателей.

Свой избирательный участок можно найти на сайте https://tik.admsurgut.ru/. Телефон горячей линии по вопросам участия в голосовании: 522-022.