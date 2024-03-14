Сургутянину грозит 15 лет колонии за убийство брата

В Сургуте в декабре прошлого года 35-летний горожанин убил своего брата из-за ревности к его девушке. Он нанес ему удар ножом в туловище. После чего потерпевший сразу скончался, сообщает прокуратура Сургута.

«По версии следствия обвиняемый, в декабре 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир по улице Лермонтова, на почве ревности к сожительнице брата, с целью его убийства, нанес последнему удар кухонным ножом в место расположения жизненно-важных органов – в область туловища. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ», — указали в сообщении.

По уголовному делу собрали достаточно доказательств, и передали материалы в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.