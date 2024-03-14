Полицейские Сургута нашли всех участников инцидента с избиением подростка

История с дракой подростков в районе перекрестка проспекта Комсомольский и улицы Югорская в Сургуте закончилась хеппи-эндом: мальчики помирились. Они не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, проживают в полных благополучных семьях. Претензий друг к другу не имеют, рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

«Инцидент произошел между двумя подростками: несовершеннолетний 2009 года рождения возвращался из школы домой, перебрасываясь с незнакомой ему группой ровесников репликами и снежками. В какой-то момент один из мальчиков потребовал извинений, а, получив отказ, толкнул его в сугроб. На этом конфликт был исчерпан. На следующий день (05.03.2024) 13-летний зачинщик подошел к юноше, извинился, и они пожали друг другу руки», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что 5 марта в соцсетях распространили публикацию о том, что накануне вечером толпа подростков пинала мальчика. Информация оказалась недостоверной. Сама автор поста пояснила, что драку она не видела, не может указать, кто конкретно и кого пинал, а также подтверждает факт, что одна из девочек сказала ей, что все нормально − помощь не требуется.