Сегодня, 13 марта, в Сургуте стартовал региональный фестиваль «Действуй!». Первый день начался со встреч с участниками и волонтерами ВФМ-2024. Вернувшись домой, инициативные горожане решили поделиться впечатлениями о молодежном мероприятии, которое посетили более 20 тысяч российских и иностранных граждан. Теперь и другие сургутяне смогут стать частью масштабного события и получить призы.

«Я была участником ВФМ. Набралась опытом, обменялась контактами с интересными людьми, в том числе из других стран. Сейчас каждый желающий может принять участие в четырех программах, где сможет проявить себя, провести с пользой свое время, расширить горизонты. В течение трех дней участники должны пройти пять активностей и обязательно заявить о себе через QR-код. 15 марта участников ждет единое действие – участие в викторине «Достижения Югры». Для тех, кто выполнил все задания, есть поощрение − возможность принять участие в молодежном квартирнике, который пройдет 22 марта в ДК «Камертон», − поделилась ведущий специалист отдела реализации молодежных программ управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Вусале Гусейнова.

Для молодых сургутян подготовили всевозможные мероприятия – настольные игры, квартирники, арт-площадки, караоке, шахматные турниры, спортивные эстафеты, зарядки с чемпионами, социальные акции, сдача донорской крови, просветительские лекции, этношоу, театральные читки, фестивали культур, лектории, встречи с учеными, дискуссионные игры и круглые столы.

«С завтрашнего дня у нас начинаются различные активности. Кто первый пройдет все пять заданий получат призы. Это те предметы, которые пригодятся каждому молодому человеку. В том числе − колонки, наушники и многое другое. Ради них стоит побороться», − добавила начальник Отдела реализации молодежных инициатив Управления молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики города Сургута Ольга Кузьминых.

Напоминаем, чтобы принять участие, нужно: