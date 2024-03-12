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​Полиция Югры опровергла новость об избиении женщиной обидчика ее сына

Полиция назвала причину потасовки сургутянки с подростком на парковке ТЦ

​Полиция Югры опровергла новость об избиении женщиной обидчика ее сына
Фото и видео: УМВД России по г.Сургуту / vk.com, К-Информ

Накануне, 9 марта, на парковке ТЦ «Аура» в Сургуте случилась драка между двумя подростками. Взрослая югорчанка попыталась их разнять, но сама попала в потасовку. В соцсетях разлетелся видеоролик с инцидентом. После в дежурную часть сообщили, что женщина якобы избила девятилетнего мальчика. Пресс-служба УМВД России по городу Сургуту опровергла эту информацию.

«В ходе разбирательств установлена жительница Нижнесортымска, 1983 года рождения, которая пояснила, что, проезжая по парковке, увидела, что один несовершеннолетний избивает другого. Женщина посигналила, затем сделала замечание, но подросток не реагировал. Тогда она вышла из машины и предприняла попытку остановить потасовку и передать участников службе охраны для дальнейшего разбирательства. В ответ мальчик начал неправомерно вести себя в отношении женщины, сделавшей замечание, и других прохожих, включая своего оппонента», — говорится в сообщении.

Полицейские вернули подростков родителям, а потерпевшая заявила, что не имеет ни к кому претензий.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 122, комментариев: 0
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