Пожар произошел в здании СТО на улице Терешковой в Сургуте

Сегодня, 11 марта, огонь охватил техническое здание в Сургуте. Возгорание произошло в здании СТО на улице Терешковой. Сообщение о пожаре поступило МЧС около 11 утра, огнеборцы были на месте уже через восемь минут. К этому моменту из строения уже валил дым.

«В ликвидации пожара задействовано 33 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание было локализовано 12:23 на площади 300 квадратных метров», − рассказали в Управлении МЧС по Югре.

К настоящему моменту пожар уже потушен. В ходе борьбы с огнем частично обрушилась кровля, но никто не пострадал. Техники на момент пожара в здании также не было. Случившееся уже прокомментировали в администрации Сургута.

«По информации владельца станции, причиной пожара стало воспламенение топлива в канистре. Фактические обстоятельства инцидента будут устанавливаться экспертами», - отметили в мэрии.