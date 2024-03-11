Весной сургутянам необходимо соблюдать простые правила безопасности

Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута напоминает о правилах безопасности в весенний период. В связи с температурными перепадами, которые сопровождались обильными снегопадами, на крышах жилых домов, балконах и карнизах, производственных зданиях и сооружениях образовались скопления снега и наледи, в случае схода представляющие угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

В целях предотвращения несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, обратиться в организацию обслуживающую жилой дом.

«Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на сообщение. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен незамедлительно вывозиться. Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны», – отмечают в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

Сургутянам напоминают, если во время движения по тротуару наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам укрытием. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. При движении по улицам нужно быть внимательным и осторожным, держаться подальше от жилых домов и не парковать автотранспорт вблизи зданий.