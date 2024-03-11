Сургутская филармония примет гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра

Гастроли Донецкого Республиканского Академического Молодежного театра пройдут в Югре: в марте он даст спектакли в шести городах округа. В программе — постановки «Случайный человек», «Шахтерская дочь», «Левша», «У ковчега в восемь».

В Сургут актеры театра прибудут к 21 и 22 марта: в эти дни на сцене филармонии пройдут спектакли «Шахтерская дочь» (16+) и «У ковчега в восемь» (6+).

«Звучащие со сцены поэтические строки –— это и гулкий набат, который невозможно не услышать, и едва различимый тихий девичий шёпот, и великое горе, и нетленная память, — рассказывают в пресс-службе Сургутской филармонии про постановку «Шахтерская дочь». — Зрители легко узнают любимый город, который для создателей спектакля — это маленькая, но при этом бесконечная Вселенная, дарящая любовь к людям и ожидание светлого мира, которого достоин каждый из нас».

Музыкальный спектакль по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» основан на библейском сюжете о Всемирном потопе: впрочем, в первую очередь, это притча о дружбе и любви к ближнему, вере и безверии.