В Сургуте произошел пожар — уничтожен общепит

В здании на проспекте Ленина, известном сургутянам как «Детский мир», сегодня рано утром произошел крупный пожар, сообщает «Сургутская трибуна», — пострадали ресторан корейского стритфуда и кофейня, а также подсобные помещения.

Пожарным потребовалось более часа, чтобы потушить огонь — работа осложнилась тем, что он распространился на вентиляционную шахту с ограниченным доступом.

Заметим, что, несмотря на то, что до сих пор горожане называют здание между собой не иначе как «Детский мир», одноименного магазина здесь давно нет. Якорными арендаторами на сегодняшний день являются магазины «Магнит» и DNS, ряд помещений занимают городские предприниматели.