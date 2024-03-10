Весной в Сургутском районе откроется уже десятый по счету молодежный центр

Создание нового молодежного центра в Нижнесортымском выходит на финишную прямую: накануне строительство посетил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Это будет уже десятый молодежный центр в Сургутском районе, но первый, созданный в рамках федерального проекта, — прокомментировал он, его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета. — Муниципалитет победил во Всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» и получил 18,3 млн рублей на реализацию проекта по созданию резиденции из трех источников финансирования: 4,1 млн из федерального бюджета, 6,6 млн рублей из окружного и 7,6 из местного бюджета. Еще 6,4 млн из районной казны были выделены дополнительно на ремонт помещений. Суммарная стоимость объекта на сегодня — 24,7 млн рублей».

Открытие молодежного центра намечено на май этого года.

Новый молодежный центр будет работать по трем направлениям — поддержка инициатив молодежи, поддержка молодых семей, а также содействие участию молодежи в добровольческой деятельности.

Чем здесь займется молодежь, определила она сама, говорит начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедова: «Это и спортивное направление в части патриотического воспитания, и лазертаг, и пейнтбол, швейные мастерские. Также здесь будут располагаться 3D-принтеры». Возможны и другие направления: руководство муниципалитета к предложениям инициативных жителей открыто.

По словам главы муниципалитета, изначально планировалось обеспечить такими учреждениями все малые удаленные поселения Сургутского района, однако сейчас задача расширена: в план включены все 13 поселений муниципалитета, причем большие населенные пункты могут иметь не по одному молодежному центру.

«В советское время была отличная практика — дворовые клубные формирования. В каждом микрорайоне это точно было, — вспоминает Андрей Трубецкой. — Надеюсь, что со временем и в Сургутском районе так будет. Когда откроем по одному, даже останавливаться не будем. Будем думать, как дальше расширять эту линейку».