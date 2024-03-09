Андрей Филатов призвал сургутян участвовать в викторине «Достижения Югры»

Мэр Сургута Андрей Филатов призвал горожан участвовать в викторине «Достижения Югры». Сам он уже принял в ней участие, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

«Принял участие в викторине «Достижения Югры». Получил код. На всё ушло не более пяти минут. Отмечу, эксперты в области истории, географии, культуры и спорта постарались – подготовили интересные вопросы. С их помощью можно «прокачать» знания о родном регионе», - написал Андрей Филатов.

Чтобы принять участие в викторине, нужно:

Зайти на сайт v2024.myopenugra.ru;

Пройти регистрацию;

Ответить на три вопроса и получить код.

Результат можно будет узнать у контролеров викторины. С 15 по 17 марта они будут работать вблизи избирательных участков. Победители получат подарки, среди которых - автомобили и квартиры.