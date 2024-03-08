В историческом парке «Россия — моя история. Югра» представят Русскинскую

День Русскинской пройдет в историческом парке «Россия — моя история. Югра» 10 марта в рамках Дней поселений Сургутского района: напомним, они приурочены к празднованию 100-летия муниципалитета.

«Презентация пройдет 10 марта с 12.00 до 14.00. В программе театрализованное открытие, творческая презентация площадок, чайная пауза «Гостеприимная Русскинская». Также пройдут мастер-классы от местных мастериц, выставка национальных ремесел. Гостей ждут национальные головоломки, подвижные игры и фотозона в национальном стиле», — отмечают в пресс-службе администрации Сургутского района.

Впрочем, выставка дает возможность познакомиться не только с отдельным поселением: здесь представлена история становления и развития всего Сургутского района.

«Выставка «100 лет уверенного роста» — довольно масштабный проект, начали его готовить еще в мае 2023 года, — комментирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Оцифровали 900 архивных документов, подготовили 300 статей и 80 видеороликов, задействовали более 150 экранов и тач-панелей. Выставку сделали интерактивной — с участием самих жителей, артистов, предпринимателей, спортсменов. Всего в рамках экспозиции пройдет более 20 мероприятий».