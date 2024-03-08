Глава Сургута вручил награды горожанкам

В преддверии Международного женского дня глава Сургута Андрей Филатов вручил награды представительницам прекрасного пола — горожанкам, которые достигли высоких результатов в труде, общественной жизни и внесли значительный вклад в развитие города и региона.

Церемония прошла в стенах Сургутской филармонии.

«Завершился предпраздничный день концертом, подготовленным коллективом филармонии, — отмечает Андрей Филатов. —Творческая программа, посвященная женщинам, подарила много живого звука, вокала, запоминающейся хореографии и добрых эмоций».