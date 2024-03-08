В одном из сургутских лицеев прошел урок по безопасному поведению в Сети

Урок по информационной безопасности прошел в Сургутском естественно-научном лицее накануне — его посетили 200 семи- и восьмиклассников.

Лекцию, приуроченную к Международному дню безопасного интернета, провели сотрудники департамента информационных технологий и цифрового развития Югры и провайдера «Ростелеком» — одного из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Они рассказали о том, как нужно создавать пароли, как распознавать фейковые сайты, фишинговую рассылку, выбирать безопасные браузеры, подключать антивирусные программы, а также о том, как не стать жертвой мошенничества и кибербуллинга в социальных сетях.

Для закрепления знаний участники урока прошли онлайн-опрос, а также получили учебное пособие «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» — с ним они могут научиться защищать персональные данные, бороться с мошенниками, а также смогут понять, как не попасть в зависимость от социальных сетей и куда обращаться в случае кибербуллинга.